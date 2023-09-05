المالية تكشف عن إجراء يخص رواتب موظفي إقليم كردستان

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بناءً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (٢٣٥٠٠) في جلسته المنعقدة يوم الاحد ٣ ايلول ٢٠٢٣، سيقوم مصرفي الرافدين والرشيد توقيع اتفاقية القرض مع وزارة المالية في اقليم كردستان لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على ان يتم تسويتها من مستحقات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة".وأضاف البيان أن "وزارة المالية حريصة على ضمان الحقوق المالية للمواطنين والموظفين كافة وفق ما تفرضه الضوابط والتعليمات المنصوص عليها"، موضحة "وعليه جاء قرار الحكومة الاتحادية بصرف قروض مالية الى حكومة اقليم كردستان كرواتب لموظفيها وعلى ممثلية الاقليم التنسيق مع المصارف اعلاه لغرض توقيع وزير المالية في حكومة اقليم كردستان اتفاقية القرض المشار اليها في القرار مدار البحث".ولفت البيان الى أن "زارة المالية تطبق اجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها"، مؤكداً "حرص الحكومة على تلبية متطلبات الموظفين في اقليم كردستان وتنفيذاً للاصلاحات المالية الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي".