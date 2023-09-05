البصرة.. اندلاع حريق بمحولة للكهرباء قرب حقل نفطي

أفاد مصدر محلي، باندلاع حريق بمحولة للكهرباء قرب حقل نفطي بمحافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً اندلع في محولة للكهرباء قرب حقن الماء الأولى في الرميلة الشمالية".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق"، مشيراً الى أن "الحريق تسبب باطفاء التيار الكهربائي بالحي السكني بمنطقة الرميلة".