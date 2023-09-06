إحصاء عدد الوافدين الى المطارات العراقية خلال الزيارة الاربعينية

وقال رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، عماد عبد الرزاق الأسدي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، حيث أشرفنا ميدانياً وعبر فريق عمل متكامل لغرض متابعة جهد العمل المتواصل في مطارات (بغداد - البصرة - النجف الأشرف) ولعدة أيام متواصلة بغية تقديم جميع التسهيلات والخدمات اللازمة لزائري الأربعينية، كما وبلغت أعدادهم خلال أيام الزيارة ما يقارب 257،000 ألف زائر وبمجموع رحلات بلغت 1850 رحلة استقبلتهم المطارات العراقية ".وأضاف، أن "مـطار النجف الأشرف الدولي تصدر تلك الاحصائية حيث استقبل 1400 رحلة وعلى متنها 200,000 ألف زائر، وتلاه مطار بغداد الدولي بعدد رحلات بلغت 400 رحلة وبعدد زائري بلغ 50,000 ألف زائر ثم مطار البصرة الدولي بـ 50 رحلة وعلى متنها 7000 زائر".وأشار البيان الى، أن "هذه الإحصائية للفترة الممتدة ما بين 15 آب الماضي ولغاية 3 أيلول من هذا الشهر".