طقس العراق.. 11 محافظة تتجاوز حرارتها الـ45 غدا

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في عموم البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وتابع، أن "طقس يوم السبت في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي".ولفت إلى، أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".