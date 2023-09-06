الأكثر منذ 7 سنوات.. العتبة العباسية تُحصي اعداد زائري الاربعينية

وذكرت العتبة في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، أن "عدد المشاركين بزيارة اربعينية الامام الحسين واصحابه (عليهم السلام) لعام 1445هـ بلغ 22.019.146 مليون زائر".وأضافت، أن "حصيلة الزائرين لهذه السنة تعد هي الأكثر منذ عام 2016".