هذا موعدها.. توقعات جوية باندفاع كتلة هوائية باردة نحو العراق وانخفاض بالحرارة

السومرية نيوز – محليات



اعلن الراصد الجوي صادق عطيه، اليوم الأربعاء، اندفاع كتلة هوائية باردة صوب البلاد لتنخفض معها معدلات درجات الحرارة وذلك اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

وقال عطيه في تدوينة تابعته السومرية نيوز، إنه " اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل ستتأثر مدن شمال ووسط وغرب البلاد بأندفاع هواء بارد في الطبقات العليا يسبب انخفاض واضح بدرجات الحرارة ".



وأشار الى ان "الاجواء ستكون أكثر اعتدالا خلال ساعات الليل ومعتدلة نسبيا خلال ساعات النهار"، موضحا: "اما مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة فلا يوجد انخفاض واضح لكن الاحساس الحراري عموما يكون اقل شدة من الايام الحالية، بعد ان تتأثر نهاية الاسبوع الحالي بموجة رطوبة تشمل البصرة وميسان".