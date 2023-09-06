تنقلات في بنايات أقسام الجوازات ببغداد

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، أن "قسم جوازات الرصافة انتقل الى قسم جوازات الصدر في الشفت المسائي، وكذلك انتقل قسم جوازات الكرخ الى مجاور احوال ابو غريب"، عازية السبب إلى "تجهيز الدائرتين بالعمل ضمن مشروع الجواز الالكتروني".ونوهت إلى أن "المراجعة تبدأ من يوم الاحد الموافق 10 أيلول 2023 وحسب الجدول السابق".