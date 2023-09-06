النقل تعلن نجاح الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الاربعينية

وقال الوزير في بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، ان "النقل استنفرت جهودها كافة لإنجاح خطة الزيارة الأربعينية بمشاركة أسطولها البري والجوي والسككي في خدمة الزائرين الكرام، مؤكدا أن ذلك أسهم في استيعاب الزخم المليوني للزائرين، في جميع محاور العمل بالمنافذ الحدودية والمحافظات".ونوّه الوزير "بالدعم الكبير والمستمر من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وتشديده على تقديم افضل الخدمات للزائرين الكرام".وأكد السعداوي، أن "اساطيل النقل بدأت منذ أكثر من أسبوعين بتفويج الزائرين، انطلاقا من المنافذ الحدودية ومرورا بالمحافظات، عبر خطوطنا السككية والبرية باتجاه مدينة كربلاء المقدسة، وبالعكس".واوضح، أنه "جرى إشراك ٧٠٠ باص وحافلة من قبل الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، فيما حركت الشركة العامة لسكك حديد العراق ٢٠ قطارا، ضمن محاور بصرة _ كربلاء، وبغداد _ كربلاء وبالعكس".وزاد الوزير بأن "الشركة العامة للنقل البحري، اشركت ٥٠ مركبة و٢٩ زورقا، ونبه السعداوي الى، مشاركة ١٥٠ شاحنة بالدعم اللوجستي".ونوّه، بأننا "وجهنا بزج ١٥٠ حافلة في عملية التفويج العكسي، لاستيعاب زخم الزائرين".وقدم الوزير، شكره "لملاكات الوزارة التي ساهمت في انجاح الخطة الخدمية، عبر تضافر جهودها وتواجدها الميداني، وضبط عملية التنسيق المشترك مع اللجنة العليا المشرفة على الزيارة والجهات الساندة الأخرى في المحافظات".وشكر أيضا "المواكب الحسينية والقوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، لما قدموه من خدمات عكست تلاحم العراقيين وتكاتفهم ووحدتهم الوطنية".