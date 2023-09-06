بالصور من السماوة.. هذا ما تقدمه المواكب للزوار العائدين

تنشر السومرية نيوز، صوراً من مدينة السماوة بمحافظة المثنى للمواكب الحسينية وهي تقدم الطعام للزوار العائدين من كربلاء بعد انتهاء زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع).

وتظهر الصور رفع قدور الطعام من خلال "رافعة شوكية" فضلاً عن تنظيم عملية تقديم الطعام الى الزوار.

وتعد زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.