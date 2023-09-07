بتهمة الإضرار بالمال العام.. استقدام مدير المصرف الزراعي في المقدادية

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، ذكرت في بيان ورد لـ السمرية نيوز، أنَّ "محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ مُدير المصرف الزراعيِّ في المقداديَّة ووكيلته الأسبقين؛ على خلفيَّة تهمة الإضرار العمديِّ بأموال الجهة التي يعملان فيها".وأردفت الدائرة أنَّ "الإضرار نتج عن إقدام مدير المصرف على صرف أربعة قروضٍ زراعيَةٍ بمعاملاتٍ مُزوَّرةٍ؛ لشراء منظومتي ريّ وطاقم ضخٍّ ومنقية بذورٍ بمبلغٍ قدره (100,000,000) مائة مليون دينارٍ في العام ٢٠١٢، خلافاً للضوابط وعن طريق تزوير بصمات المُقترض في أوليَّات صرف مُعاملات القروض الزراعيَّة".وأضافت إنَّ "محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام بحقّ مدير فرع المصرف ووكيلته الأسبقين؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".