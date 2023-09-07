انقاذ 20 زائراً اجنبياً من حريق نشب بأعلى بناية فندق في النجف (صور)

السومرية نيوز – محليات



تمكنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، من اخماد حريق اندلع بأعلى بناية فندق في المدينة القديمة بمحافظة النجف، فيما اشارت الى إنقاذ 20 زائراً اجنبياً واخلاء العشرات.

وقال مراسلنا، أن الدفاع المدني تمكن من اخماد حريق اندلع بأعلى بناية فندق في المدينة القديمة بمحافظة النجف.



وأضاف، أن فرق الإطفاء عملت على اخلاء العشرات من الزوار المتواجدين. وأشار الى، أن فرق الدفاع المدني استطاعت إنقاذ 20 زائراً اجنبياً، دون وقوع اصابات بشرية تذكر.

