انقاذ 20 زائراً اجنبياً من حريق نشب بأعلى بناية فندق في النجف (صور)

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
السودان.. أول تعليق لقوات الدعم السريع بعد قرار حلها
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467080-638296752768830969.jpg
انقاذ 20 زائراً اجنبياً من حريق نشب بأعلى بناية فندق في النجف (صور)
محليات
2023-09-07 | 05:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,754 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
تمكنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، من اخماد حريق اندلع بأعلى بناية فندق في المدينة القديمة بمحافظة النجف، فيما اشارت الى إنقاذ 20 زائراً اجنبياً واخلاء العشرات.
وقال مراسلنا، أن الدفاع المدني تمكن من اخماد حريق اندلع بأعلى بناية فندق في المدينة القديمة بمحافظة النجف.
وأضاف، أن فرق الإطفاء عملت على اخلاء العشرات من الزوار المتواجدين.
وأشار الى، أن فرق الدفاع المدني استطاعت إنقاذ 20 زائراً اجنبياً، دون وقوع اصابات بشرية تذكر.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
وفاة فنان ومخرج عراقي
فن وثقافة
49.09%
13:13 | 2023-09-05
وفاة فنان ومخرج عراقي
13:13 | 2023-09-05
هذا موعدها.. توقعات جوية باندفاع كتلة هوائية باردة نحو العراق وانخفاض بالحرارة
محليات
21.51%
06:51 | 2023-09-06
هذا موعدها.. توقعات جوية باندفاع كتلة هوائية باردة نحو العراق وانخفاض بالحرارة
06:51 | 2023-09-06
رسميا.. الهند تصبح "بهارات"
دوليات
15.11%
10:13 | 2023-09-05
رسميا.. الهند تصبح "بهارات"
10:13 | 2023-09-05
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
اقتصاد
14.28%
03:41 | 2023-09-06
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
03:41 | 2023-09-06
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
البصرة - الزبير منطقة الطمر الصحي - الحلقة ٩٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-07
ناس وناس
البصرة - الزبير منطقة الطمر الصحي - الحلقة ٩٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-07
بعد التحري
زيارة الاربعين واثرها السياحي في تنمية موارد الدولة المالية - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-06
بعد التحري
زيارة الاربعين واثرها السياحي في تنمية موارد الدولة المالية - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-06
52 دقيقة
عامل النظافة في ظل ارتفاع درجات الحرارة - حلقة ١٥ | الموسم ٥
14:30 | 2023-09-06
52 دقيقة
عامل النظافة في ظل ارتفاع درجات الحرارة - حلقة ١٥ | الموسم ٥
14:30 | 2023-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-06
Morning Live
نفقة المرأة وألاطفال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-06
Morning Live
نفقة المرأة وألاطفال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-06
كان يا مكان
ثق بقدرة الله فقط! - الحلقة ٢٤
13:00 | 2023-09-05
كان يا مكان
ثق بقدرة الله فقط! - الحلقة ٢٤
13:00 | 2023-09-05
Celebrity
المصوّر الفوتوغرافي بيشوي سليم - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
16:00 | 2023-09-04
Celebrity
المصوّر الفوتوغرافي بيشوي سليم - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
16:00 | 2023-09-04
خط أحمر
بالاحتيال والمال عصابات المخدرات تجند سواق التكسيات لنقل الممنوعات - الحلقة ١٩ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-03
خط أحمر
بالاحتيال والمال عصابات المخدرات تجند سواق التكسيات لنقل الممنوعات - الحلقة ١٩ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-03
عشرين
كركوك...ليلة دامية ومعركة سياسية حامية - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-03
عشرين
كركوك...ليلة دامية ومعركة سياسية حامية - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-03
اسرار الفلك
من ٢ الى ٨ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-02
اسرار الفلك
من ٢ الى ٨ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-02
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
البصرة - الزبير منطقة الطمر الصحي - الحلقة ٩٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-07
ناس وناس
البصرة - الزبير منطقة الطمر الصحي - الحلقة ٩٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-07
بعد التحري
زيارة الاربعين واثرها السياحي في تنمية موارد الدولة المالية - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-06
بعد التحري
زيارة الاربعين واثرها السياحي في تنمية موارد الدولة المالية - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-06
52 دقيقة
عامل النظافة في ظل ارتفاع درجات الحرارة - حلقة ١٥ | الموسم ٥
14:30 | 2023-09-06
52 دقيقة
عامل النظافة في ظل ارتفاع درجات الحرارة - حلقة ١٥ | الموسم ٥
14:30 | 2023-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-06
Morning Live
نفقة المرأة وألاطفال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-06
Morning Live
نفقة المرأة وألاطفال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-06
كان يا مكان
ثق بقدرة الله فقط! - الحلقة ٢٤
13:00 | 2023-09-05
كان يا مكان
ثق بقدرة الله فقط! - الحلقة ٢٤
13:00 | 2023-09-05
Celebrity
المصوّر الفوتوغرافي بيشوي سليم - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
16:00 | 2023-09-04
Celebrity
المصوّر الفوتوغرافي بيشوي سليم - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
16:00 | 2023-09-04
خط أحمر
بالاحتيال والمال عصابات المخدرات تجند سواق التكسيات لنقل الممنوعات - الحلقة ١٩ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-03
خط أحمر
بالاحتيال والمال عصابات المخدرات تجند سواق التكسيات لنقل الممنوعات - الحلقة ١٩ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-03
عشرين
كركوك...ليلة دامية ومعركة سياسية حامية - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-03
عشرين
كركوك...ليلة دامية ومعركة سياسية حامية - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-03
اسرار الفلك
من ٢ الى ٨ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-02
اسرار الفلك
من ٢ الى ٨ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-02
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل ستغير الانتخابات المحلية من واقع المحافظات العراقية؟
نعم تُغير
نعم تُغير
حلقة زائدة
حلقة زائدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.