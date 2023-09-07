بغداد.. إخماد حريق بمستشفى الإمام علي (ع) في مدينة الصدر

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرقنا نجحت بالسيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل غرفة السيطرة لمنظومات الطاقة الكهربائية لمستشفى الإمام علي -عليه السلام- في مدينة الصدر ببغداد ظهر اليوم الخميس".وأشارت الى ان "فرقنا تسارعت وأحكمت سيطرتها الكاملة على الحريق ومنعت اتساع الحادث وتأثر عمل المستشفى بتقديم خدماته الطبية إلى المرض الراقدين وأنهت أعمالها فرق الدفاع المدني دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".