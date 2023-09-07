توضيح من التربية بشأن المناهج الدراسية المعتمدة للعام 2023- 2024



السومرية نيوز – محليات



أصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، توضيحا بشأن المناهج الدراسية المعتمدة للعام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "تود وزارة التربية ان توضيح حول موضوع المناهج الدراسية المعتمدة للعام 2023-2024 بأنها ستصدر قريباً المناهج الثابتة والتغييرات التي طرأت عليها".



وأشارت الى انه "ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الموضوع عار عن الصحة ومعلومات غير دقيقة، ومن هنا نكرر ونؤكد بإعتماد الصفحات الرسمية للوزارة لنقلها كل جديد بدقة متناهية".