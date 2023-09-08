الحكيم يدعو لإطلاق حملة وطنية لتقليل نسبة انتشار الأمية

وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "في اليوم الدولي لمحو الأمية نطمح إلى إطلاق حملة وطنية شاملة لتقليل نسبة انتشار الأمية في المجتمع العراقي لا سيما الريفي منه، واتخاذ خطوات علمية رصينة في طريق تخليص البلاد من تبعاتها ونشر ثقافة العلم والتعلم والمعرفة بين أوساط المجتمع، وتوسيع أفق التعاون بين المؤسسات كافة للحد من آثار الأمية".