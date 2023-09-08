الأنواء الجوية: انخفاض في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية".ولفت إلى، أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأشار البيان الى، أن "طقس ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".