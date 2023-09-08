Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكشف عن تفاصيل تخص تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تفاصيل عودة "أبو نضال" إلى العراق ومقتله بعد طرده من قبل صدام حسين

محليات

2023-09-08 | 04:38
تفاصيل عودة &quot;أبو نضال&quot; إلى العراق ومقتله بعد طرده من قبل صدام حسين
المصدر:
روسيا اليوم
6,732 مشاهدة


السومرية نيوز – محليات

كشف سفير العراق في ليبيا سابقا علي سبتي الحديثي كيف عاد القيادي الفلسطيني (أبو نضال) إلى العراق متخفيا بعد أن طرد منه.

وأضاف السفير الحديثي في "برنامج قصارى القول"، أن أبو نضال عاد إلى العراق بعد أن طرد من أراضيه عام 1983، متخفيا ومتسللا بجواز سفر يمني وعبر الحدود الإيرانية.

وبخصوص عملية مقتل أبو نضال التي لا تزال غامضة، لفت السفير إلى "أن أبو نضال قتل في شقة في العراق، حيث توجهت القوات الأمنية العراقية للقبض عليه".

ولفت السفير إلى أن سبب عودة أبو نضال هو "جزمه بأن العراق سيحتل وبالتالي يبحث عن دور له في الأراضي العراقية في ظل القوى المحتلة".

الى ذلك، كشف الحديثي تفاصيل طرد صدام حسين للقيادي الفلسطيني أبو نضال من بغداد بعدما كان اليد الطولى له بإجراء عمليات ضد حكم حافظ الأسد.

وقال الحديثي إن "أبو نضال (صبري البنا) تواجد في العراق حينما كانت العلاقات متميزة بين العراق والمنظمات الفلسطينية آنذاك وكان ممثل فتح بالعراق حينها.. ولاحقا عندما اشتدت الخلافات بين القادة الفلسطينيين انشق أبو نضال عن حركة فتح، وأعلن تشكيل الحرس الثوري، وحصل على دعم حزب البعث في العراق الذي كان يدعم الخط الذي يقول إن فلسطين من النهر للبحر".

وأضاف السفير، أنه "في سنوات قبل عام 1983 كان أبو نضال "اليد الطولى" للقيادة العراقية ضد حكم حافظ الأسد في سوريا، حيث نفذ العديد من الاغتيالات فيها بأوامر من القيادة العراقية التي كانت ضد نظام الأسد، إلا أنه عقب عام 1983 طرد أبو نضال من العراق بسبب مواقفه ضد حرب العراق مع إيران وهذا لم يعجب القيادة العراقية، فأبلغ بقرار الطرد من قبل طارق عزيز (المسؤول البارز في عهد صدام) وفكك معسكره".

ولفت السفير العراقي الحديثي إلى أن "أبو نضال بعد طرده من العراق توجه إلى سوريا، وأنشأ معسكرات هناك، وأسس لعلاقاته مع لبنان ومن ثم ليبيا التي انتقل اليها لاحقا".

ولفت السفير إلى أن وجوده في سوريا كان بتنسيق من المخابرات السورية معه والتي وطدت أموره هناك، فأسس معسكرات تابعة له في سوريا كانت تنقل السلاح إلى جنوب لبنان حيث أصبح عنصرا بارزا، "أبو نضال هو بندقية للإيجار في العراق ودمشق".

كذلك روى سفير العراق في ليبيا سابقا قصة مسدس القيادي الفلسطيني (أبو نضال) ذي الطلقة الواحدة وحقده على طارق عزيز الذي أبلغه بقرار طرده من العراق.

وقال السفير علي سبتي الحديثي إن "أبو نضال (القيادي الفلسطيني صبري البنا) طرد من العراق عام 1983 وأبلغه قرار الطرد طارق عزيز (المسؤول العراقي البارز في عهد صدام حسين)، الأمر الذي اعتبره أبو نضال مهينا بحقه، واشتكى بعدها برسالة إلى صدام في 1989 بعثها مع السفير الحديثي".

ولفت السفير إلى الحقد الكبير الذي كنه أبو نضال تجاه طارق عزيز "حيث كان يتعامل معه بفوقية وأنه ساهم وسعى لطرده بحسب تعبير أبو نضال".

وفي تفاصيل لقاء السفير مع أبو نضال، حاول الأخير إرهاب السفير الحديثي بطريقة التهديد وسرد بطولاته وقصصه مع بعض المبالغة والخيال.

وأضاف أبو نضال، مشيرا إلى مسدس أمريكي كان بجانبه فيه طلقة واحدة، قائلا: "إن كان شامير (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق) وكان عرفات الآن، فعلى من يجب إطلاق النار، فرد السفير عليه بالطبع شامير فرد أبو نضال طبعا برأس عرفات منوها بأن "على صدام أن يفعل المثل مع طارق عزيز".

وأشار السفير الحديثي إلى رفضه نقل أي رسائل شفوية مشينة واتهامات قبيحة وطالب أبو نضال برسالة خطية حيث قام بإرسالها لاحقا عبر وسطاء إلى السفير موجهة للقيادة العراقية.
 
من هو أبو نضال؟
 
سياسي وحركي فلسطيني، انضم إلى حركة فتح بزعامة ياسر عرفات عام 1967 ثم انشق عنها، تنقل بين العديد من العواصم العربية، بقيت تفاصيل نهايته غامضة كما العديد من تفاصيل حياته.

المولد والنشأة
ولد صبري البنا (أبو نضال) يوم 16 مايو/أيار 1937 في مدينة يافا بفلسطين، ينحدر من أسرة غنية تعمل في تجارة الموالح، غادر وهو ابن الـ11 يافا إلى عسقلان أثناء الزحف الصهيوني على فلسطين، ثم إلى غزة وأخيرا إلى نابلس، توفي والده عام 1945، وعاد ليقيم في غزة عام 1948.

الوظائف والمسؤوليات
سافر للعمل في السعودية عام 1958.

التجربة السياسية
انضم أبو نضال إلى حزب البعث عام 1955 وانخرط في الأنشطة القومية الفلسطينية، ثم كون جماعته الخاصة في أواسط الستينيات، ثم انضم إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بزعامة ياسر عرفات عام 1967 عند عودته إلى الأردن.

تولى أمر الأمن الإقليمي في الأردن في يونيو/حزيران 1968، وأصبح بعدها مندوب فتح في السودان عام 1969، ثم في بغداد عام 1970، وبعد ذلك أيضا رئيس مكتب منظمة التحرير الفلسطينية هناك.

أقام أبو نضال علاقات وطيدة مع المخابرات العراقية منذ عام 1971 وانضم إلى جماعات الرفض لتشكيل اللجنة السياسية للفلسطينيين في العراق في بداية عام 1974، والتي انتقدت بشدة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ونددت بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي جعل أبو نضال يستولي على مرافق حركة فتح في العراق، مما أدى إلى طرده من الحركة وحكم عليه بالإعدام بعد الاشتباه فيه بالتورط في محاولة اغتيال أبو مازن.


انشقت حركة فتح المجلس الثوري بقيادة أبو نضال عن حركة فتح لعدم ارتياحها للأسلوب القيادي الذي اعتبرته غير ثوري بالدرجة الكافية.

اضطر أبو نضال لمغادرة العراق عام 1983 حين طرده صدام حسين في سبيل إصلاح علاقاته مع الولايات المتحدة التي كافأته بعد سنة بالتحديد بإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الدولتين.

وانتقل أبو نضال إلى سوريا ولكنه أجبر على غلق معسكراته هناك عام 1986 بضغط من الولايات المتحدة، حيث توجه بعدها إلى بولندا ثم إلى ليبيا في أواخر الثمانينيات.

وبعد حرب الخليج وجد أبو نضال فرصة لكسب ود صدام حسين، واتهم في يناير/كانون الثاني 1991 باغتيال قيادييْ منظمة التحرير الفلسطينية صلاح خلف المعروف بـ"أبو إياد"، وهايل عبد الحميد المعروف بـ"أبو الهول" في تونس.

وفي أبريل/نيسان 1998 تخلصت السلطات الليبية من أبو نضال وسلمته للسلطات الأمنية المصرية، حيث مكث للعلاج من مرض سرطان الدم في القاهرة مقابل ما وصفتها دوائر بأنها صفقة لتنفيذ بعض العمليات ضد بعض الجماعات الإسلامية المصرية المعارضة.


وانتقل بعد أشهر إلى بغداد تحت ضغوط دولية على مصر. حكم عليه بالإعدام غيابيا لاغتيال السكرتير الأول بالسفارة الأردنية في لبنان عام 2001.

الاغتيال
اغتيل أبو نضال في بغداد يوم 19 أغسطس/آب 2002، وأعلنت السلطات العراقية أنها وجدته صريعا في شقته ببغداد وأنه مات منتحرا بعد أن أطلق على نفسه رصاصة واحدة اخترقت فمه وخرجت من مؤخرة رأسه.

وأعلن رئيس جهاز الاستخبارات العراقية طاهر جليل حبوش وقتها أن أبو نضال انتحر بإطلاق رصاصة في فمه قبل أن يقتاده رجال الأمن إلى الاستجواب لدخوله العراق بطريقة غير قانونية وبجواز سفر يمني مزور.

بينما كشفت حركة معارضة عراقية (حركة الوفاق الوطني العراقي) في المنفى أن رئيس النظام السابق صدام حسين أصدر قرارا بالتخلص من الزعيم أبو نضال لأنه كان يملك معلومات حيوية.

واتهمت حركة فتح المجلس الثوري بغداد بـ"اغتيال" زعيمها أبو نضال، وجاء في بيان صدر ببيروت في أغسطس/آب 2002 أن "الرواية التي أوردها رئيس المخابرات العراقية غير صحيحة".

وأوضح البيان أن صدام حسين أمر بنقل أبو نضال إلى المستشفى المخصص للمسؤولين العراقيين لمعالجته من مرض السرطان، ولكن بعد شجار عنيف بين صبري البنا ومسؤولي المخابرات العراقية أمر صدام بالتخلص منه.
 

>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
التوتر الامني في كركوك - الحلقة ١٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-09-07
Play
التوتر الامني في كركوك - الحلقة ١٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-09-07
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
كن واثقا بربّك تجد ما يسرك ويسعدك - الحلقة ٢٥
13:00 | 2023-09-07
Play
كن واثقا بربّك تجد ما يسرك ويسعدك - الحلقة ٢٥
13:00 | 2023-09-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-07
Play
نشرة ٧ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-07
Morning Live
Play
Morning Live
تحول البيوت السكنية على الشوارع العامة الى مشاريع تجاربة - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-07
Play
تحول البيوت السكنية على الشوارع العامة الى مشاريع تجاربة - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
البصرة - الزبير منطقة الطمر الصحي - الحلقة ٩٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-07
Play
البصرة - الزبير منطقة الطمر الصحي - الحلقة ٩٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-07
بعد التحري
Play
بعد التحري
زيارة الاربعين واثرها السياحي في تنمية موارد الدولة المالية - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-06
Play
زيارة الاربعين واثرها السياحي في تنمية موارد الدولة المالية - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-06
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
عامل النظافة في ظل ارتفاع درجات الحرارة - حلقة ١٥ | الموسم ٥
14:30 | 2023-09-06
Play
عامل النظافة في ظل ارتفاع درجات الحرارة - حلقة ١٥ | الموسم ٥
14:30 | 2023-09-06
Celebrity
Play
Celebrity
المصوّر الفوتوغرافي بيشوي سليم - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
16:00 | 2023-09-04
Play
المصوّر الفوتوغرافي بيشوي سليم - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
16:00 | 2023-09-04
خط أحمر
Play
خط أحمر
بالاحتيال والمال عصابات المخدرات تجند سواق التكسيات لنقل الممنوعات - الحلقة ١٩ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-03
Play
بالاحتيال والمال عصابات المخدرات تجند سواق التكسيات لنقل الممنوعات - الحلقة ١٩ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-03
عشرين
Play
عشرين
كركوك...ليلة دامية ومعركة سياسية حامية - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-03
Play
كركوك...ليلة دامية ومعركة سياسية حامية - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-03
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
التوتر الامني في كركوك - الحلقة ١٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-09-07
Play
التوتر الامني في كركوك - الحلقة ١٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-09-07
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
كن واثقا بربّك تجد ما يسرك ويسعدك - الحلقة ٢٥
13:00 | 2023-09-07
Play
كن واثقا بربّك تجد ما يسرك ويسعدك - الحلقة ٢٥
13:00 | 2023-09-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-07
Play
نشرة ٧ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-07
Morning Live
Play
Morning Live
تحول البيوت السكنية على الشوارع العامة الى مشاريع تجاربة - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-07
Play
تحول البيوت السكنية على الشوارع العامة الى مشاريع تجاربة - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
البصرة - الزبير منطقة الطمر الصحي - الحلقة ٩٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-07
Play
البصرة - الزبير منطقة الطمر الصحي - الحلقة ٩٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-07
بعد التحري
Play
بعد التحري
زيارة الاربعين واثرها السياحي في تنمية موارد الدولة المالية - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-06
Play
زيارة الاربعين واثرها السياحي في تنمية موارد الدولة المالية - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-06
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
عامل النظافة في ظل ارتفاع درجات الحرارة - حلقة ١٥ | الموسم ٥
14:30 | 2023-09-06
Play
عامل النظافة في ظل ارتفاع درجات الحرارة - حلقة ١٥ | الموسم ٥
14:30 | 2023-09-06
Celebrity
Play
Celebrity
المصوّر الفوتوغرافي بيشوي سليم - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
16:00 | 2023-09-04
Play
المصوّر الفوتوغرافي بيشوي سليم - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
16:00 | 2023-09-04
خط أحمر
Play
خط أحمر
بالاحتيال والمال عصابات المخدرات تجند سواق التكسيات لنقل الممنوعات - الحلقة ١٩ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-03
Play
بالاحتيال والمال عصابات المخدرات تجند سواق التكسيات لنقل الممنوعات - الحلقة ١٩ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-03
عشرين
Play
عشرين
كركوك...ليلة دامية ومعركة سياسية حامية - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-03
Play
كركوك...ليلة دامية ومعركة سياسية حامية - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-03
نعم تُغير
نعم تُغير
حلقة زائدة
حلقة زائدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.