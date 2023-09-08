هزة أرضية تضرب ميسان

السومرية نيوز – محليات



سجلت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، حدوث هزة أرضية في محافظة ميسان

وقالت الهيئة في تقرير لها، إن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 11:41:41 صباحا بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،1) درجة، جنوب شرق علي الغربي من محافظة ميسان".



وتابعت، أن "الهزة لم يشعر بها بعض المواطنين في المحافظة".