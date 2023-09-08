ابراهيم الشبالي في السجن بالأمارات.. تعرف على حقيقة الصورة المتداولة

السومرية نيوز – محليات



تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تُظهر وجود الشاب (ابراهيم الشبالي) بالسجن خلف القضبان، وذلك بعد الانباء التي تحدث عن اعتقاله في الامارات.



لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الصورة المرفقة مفبركة، النسخة الأصلية منها تُظهر الداعية السعودي (سلمان العودة) في السجن، والتي سبق أن تم تداولها بعد قيام السلطات السعودية باعتقاله عام 2017. تم التعديل عليها بإضافة صورة لوجه الشبالي لتظهر الصورة بالشكل المفبرك الذي تم تداولها به".