أهالي سفوان يقيمون مجلس عزاء للبحريني الذي توفي اثناء عودته من زيارة الأربعين (صور)

وقال مدير ناحية سفوان طالب خليل الحصونة في حديث لـ السومرية نيوز، ان "اهالي سفوان، اقاموا مجلس عزاء على البحريني الذي وافته المنية في اراضيهم بعد عودته من زيارة الأربعين".وأضاف: "بعد تكفلهم بتغسيله وتشييعه ونقله الى مقبرة وادي السلام في النجف الاشرف".وفي وقت سابق اليوم، افاد مصدر أمني في محافظة البصرة، بوفاة زائر بحريني الجنسية اثناء عودته من محافظة كربلاء المقدسة إلى منفذ سفوان الحدودي بعد تدهور حالته الصحية.