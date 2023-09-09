ضبط متهمين بتعقيب معاملات بالهيئة العامة للضرائب في بغداد

وذكرت الدائرة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انَّ "الفريق، الذي انتقل إلى الهيئة العامَّة للضرائب - فرع الكرادة الشرقيَّـة، تمكَّن بعد القيام بأعمال التحرّي داخل الدائرة من ضبط مُعقّبٍ بحوزته معاملة تسديد ضريبة عقارٍ، دون أن تكون له أيَّة صفةٍ قانونيَّـةٍ".وأضافت إنَّ "عناصر شعبة الضبط قامت بضبط مُتَّهمٍ آخر بحوزته معاملة عقارٍ تمَّ رهنه لمصلحة أحد المصارف الاستثماريَّـة، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم كان يروم ترويج المعاملة دون أن يكون طرفاً فيها، أو وجود وكالةٍ رسميَّـةٍ بترويجها".وأشارت الى "تدوين أقوال المُتَّهمين المضبوطين، وإيداعهما في مقر الفريق الساند؛ لتأمين إحضارهما أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة بحقّهما".