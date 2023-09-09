شمول الأسر النازحة الراغبة بالعودة لسنجار بالنفط الأبيض مجاناً والمشاريع المدرة للدخل

وذكرت وزارة الهجرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين برئاسة وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، قررت خلال الجلسة ( رقم ١٦٩)، التي عقدت في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة، شمول الأسر النازحة القاطنة بالمخيمات والتي ترغب بالعودة إلى مناطقها في قضاء سنجار بعملية توزيع مادة النفط الأبيض مجانا بواقع ٢٠٠ لتر لكل أسرة، خلال فصل الشتاء".وكذلك قررت اللجنة بحسب البيان، "شمول الأسر أيضا بالبرامج والمشاريع المدرة للدخل التي تطلقها الوزارة للتشجيع على العودة الطوعية وتوفير العيش الكريم للأسر العائدة وفق ما مخطط له ضمن البرنامج الحكومي".