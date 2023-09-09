بعد الزلزال المدمر.. العراق يعلن استعداده لتقديم المساعدة للمغرب

السومرية نيوز – محليات



عزى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ضحايا الزلزال الذي ضرب عدداً من المدن المغربية، فيما اعلن استعداد العراق لتقديم المساعدة.





وعبر رئيس مجلس الوزراء، في برقية بعثها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، والسلامة والطمأنينة للمملكة وشعبها، وفق البيان. وأكد السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تضامن العراق حكومةً وشعباً ووقوفه مع المملكة المغربية الشقيقة، وأعلن عن الاستعداد لتقديم كل أشكال المساعدة لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المدن المغربية يوم أمس الجمعة، وخلّف الآلاف من الضحايا والمصابين، وأضراراً مادية كبيرة".وعبر رئيس مجلس الوزراء، في برقية بعثها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، والسلامة والطمأنينة للمملكة وشعبها، وفق البيان.

زلزال القرن في المغرب

ويأتي هذا بعد أن أعلنت وزارة الداخلية المغربية مقتل 820 شخصاً وإصابة آخرين، جراء زلزال قوي ضرب البلاد، ليل الجمعة السبت، فيما كشف المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب أن الزلزال وقع في منطقة‭‭ ‬‬إيغيل‭‭ ‬‬بجبال الأطلس الكبير، بقوة 7.2 درجة على سلم ريختر.



وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بنحو 6.8 درجة، مشيرة إلى أنه وقع على عمق 18.5 كيلومتر، مشيرة إلى أن الزلزال هو الأقوى منذ قرن.



شعر بالزلزال أيضاً سكان مناطق عدة في غرب الجزائر المجاورة، لكن الدفاع المدني الجزائري قال إنه لم يتسبب في أي أضرار أو إصابات.



وفي 24 فبراير/شباط 2004، ضرب زلزال بلغت قوته 6,3 درجة على مقياس ريختر محافظة الحسيمة، على بعد 400 كلم شمال شرق الرباط، وأسفر عن 628 قتيلاً وعن أضرار مادية جسيمة.



وفي 29 فبراير/شباط 1960، دمر زلزال مدينة أكادير، الواقعة على الساحل الغربي للبلاد مخلفاً أكثر من 12 ألف قتيل، أي ثلث سكان المدينة.