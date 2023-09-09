حريق يلتهم بناية تجارية في كربلاء



السومرية نيوز – محليات



أفاد مراسلنا في محافظة كربلاء، اليوم السبت، باندلاع حريق في بناية تجارية بحي المعلمين.

وقال مراسلنا، إن "حريقاً كبيراً اندلع في بناية للمواد الانشائية بمحي المعلمين بمحافظة كربلاء المقدسة".



وأظهرت مقاطع مصورة، ألسنة النيران وهي تلتهم أجزاء كبيرة من البناية التجارية.





