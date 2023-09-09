الصدر يعزي المغرب بعد "الزلزال المدمر": أذكروا الله كثيرًا لعلّكم ترحمون



السومرية نيوز – محليات



عزى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، ضحايا الزلزال الذي ضرب عدداً من المدن المغربية.





وأضاف، "نسأل الله أن يدفع البلاء بالاستغفار والصلاة والصيام والابتعاد عن الذنوب والآثام".



ودعا الصدر الى "ذكر الله كثيرا.. لعلكم ترحمون". وقال الصدر في تغريدة تابعتها السومرية نيوز: "الى أهلنا في المملكة المغربية الشقيقة.. نسأل الله لكم السلامة والصبر والسلوان والرحمة لضحايا الزلزال في جميع مدن المملكة".وأضاف، "نسأل الله أن يدفع البلاء بالاستغفار والصلاة والصيام والابتعاد عن الذنوب والآثام".ودعا الصدر الى "ذكر الله كثيرا.. لعلكم ترحمون".

زلزال القرن في المغرب

ويأتي هذا بعد أن أعلنت وزارة الداخلية المغربية مقتل 820 شخصاً وإصابة آخرين، جراء زلزال قوي ضرب البلاد، ليل الجمعة السبت، فيما كشف المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب أن الزلزال وقع في منطقة‭‭ ‬‬إيغيل‭‭ ‬‬بجبال الأطلس الكبير، بقوة 7.2 درجة على سلم ريختر.



وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بنحو 6.8 درجة، مشيرة إلى أنه وقع على عمق 18.5 كيلومتر، مشيرة إلى أن الزلزال هو الأقوى منذ قرن.



شعر بالزلزال أيضاً سكان مناطق عدة في غرب الجزائر المجاورة، لكن الدفاع المدني الجزائري قال إنه لم يتسبب في أي أضرار أو إصابات.



وفي 24 فبراير/شباط 2004، ضرب زلزال بلغت قوته 6,3 درجة على مقياس ريختر محافظة الحسيمة، على بعد 400 كلم شمال شرق الرباط، وأسفر عن 628 قتيلاً وعن أضرار مادية جسيمة.



وفي 29 فبراير/شباط 1960، دمر زلزال مدينة أكادير، الواقعة على الساحل الغربي للبلاد مخلفاً أكثر من 12 ألف قتيل، أي ثلث سكان المدينة.