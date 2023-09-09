واسط.. انتشال جثة سائق وإنقاذ فتاة من حادث سير مروع

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني انتشلت جثة سائق وانقذت فتاة نتيجة حادث اصطدام مروري لعجلة خصوصي مع عمود انارة على الطريق الرابط بين واسط وميسان".وأضافت، انها "اضطرت الى استخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص حطام المعدن وإخراج جثة السائق وتأمين نقل الفتاة الى المستشفى لتلقي العلاج ألازم فيها".