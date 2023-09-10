التربية تستأنف نشر رابط التقديم للتعيين بصفة (عقد)

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رابط التقديم للتعيين بصفة (عقد) سيتم إعادة نشره، حسب الحاجة الفعلية في المديريات العامة للتربية لمحافظات (كربلاء المقدسة، النجف الاشرف، المثنى، ذي قار، ميسان، صلاح الدين، نينوى، الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الاولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة) بعد الانتهاء من اداء مراسيم الزيارة الاربعينية".وأضافت، أن "مدة نشر الرابط ستكون خمسة أيام إعتبارا من اليوم الاحد الموافق العاشر من أيلول ولغاية الرابع عشر من الشهر الجاري".