طقس الأسبوع الحالي.. أمطار خفيفة وانخفاض بدرجات الحرارة في عموم العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في عموم البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً يتحول الى غائم جزئي في أقسامها الغربية ليلاً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً يتحول الى غائم جزئي ليلاً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشار الى، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احياناً في أقسامها الجبلية، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفت البيان الى، أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".