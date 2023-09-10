التعليم تعلن مباشرة 22487 طالبا في الدراسات العليا

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استنادا الى توقيتاتها الجامعية وبرامجها الأكاديمية البالغة ألفين ومئة واثنين وخمسين برنامجا دراسيا موزعا على الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مباشرة اثنين وعشرين ألفا وأربعمئة وسبعة وثمانين طالبا في الدراسات العليا للعام الدراسي 2024/2023".وأضاف البيان، "يتنظم الطلبة المقبولون هذا العام ضمن القناة العامة والنفقة الخاصة والامتيازات والمشمولون بالقبول من العام الماضي والعائدون للدراسة في الفصل الدراسي الأول اعتبارا من اليوم الأحد الموافق العاشر من أيلول الحالي ولمدة لا تقل عن خمسة عشر أسبوعا تمتد الى غاية الرابع والعشرين من كانون الأول المقبل 2023".وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، على "تحقيق أهداف البرامج الدراسية وربط مخرجاتها مع مشاريع البحوث والرسائل والأطاریح العلمية التي تناسب بيئة العمل الأكاديمي المسؤول عن حل المشكلات وتقديم الحلول".وبحسب البيان، "يتزامن هذا التوقيت مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق برنامج تطوير مهارات البحث العلمي لطلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية لتمكين الدارسين من الأدوات المسؤولة عن تنمية المهارات ذات الأثر المباشر في تعزيز موضوعية الاشتغال العلمي وتوسعة المدارك البحثية في الدراسات العليا".