خلال شهر واحد.. اغلاق 70 صيدلية وعيادة ومركز تجميل غير مجازة في العراق

وقال مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة في الوزارة العميد الحقوقي حسين التميمي، إن "المديرية قامت بالاشتراك مع مفارز وزارة الصحة والنقابات المعنية بحملات تفتيش أسفرت عن ضبط 60 عيادة ومختبراً وصيدلية غير مجازة تمارس أعمالها خارج القوانين".وأضاف التميمي، أن "المديرية تحرص على الاستمرار بتنفيذ حملات مستمرة لرصد المخالفين، لا سيما أنها تتعلق بحياة المواطنين وصحتهم".وبين، أن "عدد مراكز التجميل غير المجازة التي تم غلقها من قبل وزارة الصحة بلغ تسعة، إلى جانب مراكز للأوشام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء"، مشيراً إلى أن "عمليات الغلق تتخذ بعد استحصال الموافقات القضائية ضد أصحاب تلك العيادات والمراكز والصيدليات".بدوره، يقول عضو لجنة الصحة والبيئة النيابيَّة باسم الغرابي، إنه لا يوجد تقييس وسيطرة نوعية على الأدوية، إضافة إلى الافتقار لإجراءات رادعة للصيدليات والمذاخر المستوردة للأدوية.وطالب الغرابي الجهات المعنية باتخاذ إجراءات رادعة ضد الصيدليات المخالفة وإلغاء الإجازات الخاصة بها.