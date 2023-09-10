بينها الغاء نظام المحاولات.. التربية تعلن تطبيق 8 قرارات للأعوام المقبلة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه " تحقيقاً للرصانة العلمية وتماشياً مع التوجه الحكومي لدعم الملف التربوي وإعادة الشهادة العراقية الى مكانتها المتميزة بين الدول، ونظراً لكثرة الاستفسارات الواردة الى وزارة التربية، تم اعادة نشر القرارات التي صوت عليها اعضاء هيئة الرأي والتي ستطبق بدءاً من العام الدراسي الجديد 2023-2024 والاعوام اللاحقة وهي: -● إلغاء الدور الثالث للمراحل الدراسية كافة.● إلغاء نظام الانتساب.● إلغاء تحسين المعدل● إلغاء نظام تنوع التعليم (الاحيائي والتطبيقي) والرجوع الى الفرع العلمي والادبي فقط.● إلغاء نظام المحاولات (التحميل).● إلغاء نظام التكييف (تقليص المناهج).● إلغاء إضافة الدرجات التي تم اقرارها خارج النظام والقانون.واخيراً تطبيق معدل البقاء في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد.