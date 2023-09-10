ما حقيقة تعرض الفنان سامي قفطان للسرقة بأحد شوارع بغداد؟



السومرية نيوز – محليات



تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يزعم سرقة الفنان سامي قفطان بعد بيع بيته في العاصمة بغداد.

لكن الفنان سامي قفطان أكد أن "الادعاء مضلل، إذ أن مقطع الفيديو المتداول مجتزأ من إحدى حلقات مسلسل تلفزيوني عرض عام 2019، بعنوان (الفندق)، أي أن المقطع يعود لمشهد تمثيلي وليس حقيقي كما تم تداوله بشكل مضلل".