الصدر: كثرة الزلازل والأوبئة سببها الذنوب والشذوذ والفساد

وذكر الصدر في تغريدة تابعتها السومرية نيوز: "ما دام البلاء على أهل الأرض مستمرا فهذا يعني أن سخط الله على أهل الأرض ما زال مستمرا".وأضاف، "فقد كثرت الزلازل والفيضانات والأعاصير والأوبئة والحروب بسبب الذنوب والشذوذ والخنوع والفساد".وتابع، "فاتقوا الله، وأكثروا من الاستغفار والصيام والصدقات وأكثروا الطاعات، وهذا غير خاص بدين دون آخر".التغريدة ادناه: