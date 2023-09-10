العراق يسجل 12 هزة أرضية خلال آب الماضي

وقال المدير العام للهيئة عبد العظيم الساعدي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم اصدار النشرة الزلزالية اذ سجلت مراصدنا (19) هزة منها (12) هزة داخل العراق والمناطق المجاورة والسبعة الاخرى في ايران تركيا سوريا".فيما أوضحت مدير قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف، أن "التقرير المرفق طيا تضمن الشرح المفصل للنشاط الزلزالي في العراق والمناطق المجاورة واماكن التمركز لشهر آب 2023" ،مبينة أن "تمركزه داخل العراق كان في (ديالى، بصرة، السليمانية، ميسان)".