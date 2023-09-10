المالية تخاطب التعليم بشأن تعيينات خريجي ذوي المهن الطبية والصحية (وثائق)

السومرية نيوز - محليات



اعلنت دائرة الموازنة في وزارة المالية، اليوم الاحد، مخاطبة وزارة التعليم العالي بشأن تزويدها بالجداول التفصيلية عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك مركز الوزارة.





وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "خاطبت وزارة التعليم العالي بشأن تزويدها بالجداول التفصيلية عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك مركز الوزارة والبالغة (879) درجة وكلفهم المالية، والموزعة الى التشكيلات التابعة لها، لغرض استكمال اجراءات الحذف والاستحداث، والمتعلقة بتعيين (20) من الربع الاول من خريجي كلية الطب والاسنان، اضافة الى (10) من الربع الاول من خريجي كلية الصيدلة و(3) الاوائل من كليات التمريض بالتنسيق مع وزارة الصحة ومجلس الخدمة الإتحادي".

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