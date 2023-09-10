بالصور في بغداد.. مجلس تأبيني لاستذكار "شهداء ثورة عاشوراء"

تنشر السومرية نيوز، صوراً لإقامة مجلس تأبيني لاستذكار "شهداء ثورة عاشوراء" شرقي بغداد.

وشهد المجلس الذي اقيم في مدينة الصدر، حضور العديد من شخصيات التيار الصدري وعوائل الشهداء.

بدوره قال القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي لـ السومرية، "من تورط بهذه الجريمة معروف ولدينا معلومات كاملة عن كل من تورط بقتل شهداء ثورة عاشوراء ولن ننسى متابعة هذا الموضوع".

وأضاف "حتى الآن لم تنجز اي معاملة من معاملات استحقاقات هؤلاء الشهداء وعوائلهم ولكن نحن كتيار لن ننسى شهدائنا وحقوقهم".

وكانت احتجاجات اندلعت في بغداد خلال تموز 2022، وعلى إثر ذلك اقتحم متظاهرون مجلس النواب لعرقلة جلسات البرلمان وتصاعدت حدة التوترات في أواخرِ آب وتحولت لاشتباكات مسلحة.



