كركوك.. هزة أرضية يشعر بها الأهالي

وقالت مصادر محلية في مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الهزة الأرضية كانت بقوة 4 درجات وشعر بها الأهالي في مناطق عدة من كركوك".وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أعلنت، الأحد، تسجيل 12 هزة ارضية خلال شهر آب الماضي في العراق.