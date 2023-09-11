النقل تعلن إعادة تسيير قطار بغداد – فلوجة لنقل المسافرين

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استنادا الى تأكيدات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بالإسراع بإعادة رحلات القطارات بين بغداد والفلوجة، استنفرت الشركة العامة لسكك حديد العراق، طاقاتها لإعادة العمل بتسيير رحلات القطار يوم الخميس المقبل، لنقل الطلبة الأعزاء والموظفين والمواطنين".وأضافت أن "موعد المغادرة من محطة قطار الفلوجة سيكون في الساعة 6,45 صباحا والعودة من محطة بغداد المركزية الى الفلوجة الساعة 5,00 عصرا، اما فيما يخص أيام الجمعة والعطل الرسمية فتكون أوقات المغادرة من الفلوجة الساعة 9,00 صباحا، بينما العودة من بغداد ستكون الساعة السادسة عصرا".وأشارت الوزارة بحسب البيان أن "أسعار التذاكر ستكون زهيدة مقارنة بالوسائط الأخرى"، مؤكدةً أن "القطار يوفر خدمات النقل السريع والأمان".ولفتت الى أن "خط (بغداد /فلوجة) توقف منذ 2019 ولأسباب كثيرة، من بينها التجاوزات على السكك الحديد من قبل المواطنين والمعابر غير القانونية، ما سبب تأخر وصول المسافرين لأكثر من 45 دقيقة".