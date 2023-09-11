انخفاض بالحرارة وتصاعد للغبار.. طقس العراق لنهاية الأسبوع الحالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأشارت الى، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم أحياناً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وتابعت الهيئة، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".ولفتت الى، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".