إيران تبدي موقفاً جديداً بشأن نزع سلاح "الجماعات الإرهابية" في كردستان

وقال کنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "بحسب الاتفاق فإن الموعد النهائي المحدد بـ 19 أيلول/سبتمبر لنزع سلاح الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق سينتهي ولن يتم تمديده".وأضاف، "لقد تم الإعلان بشكل صريح وتم نقل هذا الأمر إلى السلطات العراقية والحكومة المحلية في الإقليم، ولحسن الحظ، اتخذت الحكومة العراقية أيضا إجراءات جيدة وأكدت أنها ملتزمة بتعهداتها".وتابع، "كما أدلى رئيس الوزراء بتصريحات جيدة مؤخرا، وزيارة أحد مسؤولي إقليم كردستان تأتي في إطار التعاون الإيجابي مع الإقليم ولا علاقة لها بهذا الموضوع".وفيما يتعلق بخبر تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، قال: إن وجهة نظر إيران المبدئية بشأن الطبيعة المزيفة للكيان "واضحة"، فنحن نعتبر الكيان الصهيوني مزيفا، ونحن نعتبر أن التواجد في المحافل الإقليمية هو مكان تحديد الأهداف والمبادئ للتعاون المتعدد الأطراف. وفي جميع الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف، قمنا بنقل وجهة نظرنا فيما يتعلق بطبيعة هذا النظام، كما قمنا بنقل وجهة نظرنا إلى مسؤولي الحكومة السعودية، ويتوقع الشعب الفلسطيني دعما جديا من الحكومات الإسلامية. ومن مسؤولية الدول الإسلامية التمسك بقضية فلسطين".