بالصور.. العتبة العلوية تتشح بالسواد استعداداً لإحياء ذكرى وفاة الرسول (ص)

السومرية نيوز – محليات



باشرت العتبة العلوية المقدسة، اليوم الاثنين، بنشر اللافتات السوداء الخاصة بوفاة النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ضمن الاستعدادات الجارية لاستقبال الزائرين الوافدين لتقديم العزاء لأمير المؤمنين (عليه السلام).



الصور ادناه: