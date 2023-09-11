ضبط 7 شاحنات محملة مشروبات كحولية مهربة في بغداد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "عملية نوعية لتحريات كمرك المنطقة الوسطى، وبمشاركة جهاز الأمن الوطني اسفرت عن ضبط 7 شاحنات محملة بمشروبات كحولية مهربة في بغداد".وأضافت، أن "العملية جرت بالتعاون مع مديرية امن المدائن والقوى الماسكة للأرض وبعد المراقبة والتحري تم ضبط العجلات وتنظيم محضر اصولي مشترك مع الجهات المشتركة".وأشارت الى "احالة المخالفين الى الجهات المختصة وفقا للقانون والضوابط النافذة".