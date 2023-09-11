التعليم تصدر اوامر وزارية جديدة تخص الأوائل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "إصدارنا ثمانية وعشرين أمرا وزاريا جديدا لنقل خدمات الخريجين الأوائل المعينين في عدد من مؤسسات الدولة إلى تشكيلاتها".وأشارت الوزارة الى ان " هذا الإجراء يأتي استنادا الى المادة 2 من قانون رقم 67 لسنة 2017 ومضمون كتاب وزارة المالية بالعدد 40569 في 2023/7/16 وملحقه 54555 في 2023/8/24".ودعت الوزارة "المنقولين المؤشرة أسماؤهم في أدناه الى استكمال إجراءات الانفكاك الأصولية والمباشرة في جهات التوزيع الجديدة، بحسب البيانلمعرفة الأوامر الوزارية والأسماء