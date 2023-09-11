استقدام رئيس هيئة استثمار نينوى السابق لمخالفته واجبات وظيفته

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمر استقدام بحقّ رئيس هيئة استثمار نينوى السابق، الذي يشغل منصب نائب رئيس هيئة استثمار المحافظة حالياً؛ جرَّاء تهمة مخالفته لواجباته الوظيفيَّة".وبينت الدائرة، أنَّ "المخالفات المرتكبة تمثلت بقيام المُتَّهم بإلغاء الكتاب الوارد إلى هيئة الاستثمار- النافذة الواحدة، من مُديريَّة التخطيط العمرانيّ بمحافظة نينوى، الخاصّ بمشروعٍ سكنيٍّ يُنفَّذُ في المحافظة".وأوضحت، أنَّ "الكتاب أشير فيه إلى أنَّ المُخطَّطات الخاصَّة باثنين من القطع المُخصَّصة للمشروع تقع خارج التصميم الخاصّ بالمشروع السكنيّ المصادق عليه من قبل دائرة الإسكان، مُبيّنةً أنَّ المحكمة المُختصَّة أصدرت أمر الاستقدام، وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".