توجيه من التربية يخص مدارس المتفوقين

وذكر بيان للتربية، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "نظراً لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد ولإتاحة الفرصة الى مدارس المتفوقين والمتفوقات بالاستعداد والتحضير لبدء الدوام الرسمي، وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بإيقاف التقديم او النقل الى تلك المدارس".وأشار إلى أن الإيقاف يكون "اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/١١".