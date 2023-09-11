البرلمان ينهي القراءة الأولى لمشروعي قانونين

أنهى مجلس النواب، اليوم الاثنين، القراءة الأولى لمشروعي قانوني "الصحة النفسية" و "تسجيل الولادات والوفيات".

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون الصحة النفسية".



وأضاف البيان، أن البرلمان أنهى أيضاً "القراءة الاولى لمشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 178 نائباً.