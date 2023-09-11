البرلمان ينهي القراءة الأولى لمشروع قانون يخص اجازات الموظفين

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية بحضور 178 نائباً.