بحضور السوداني.. الإطار التنسيقي يجتمع في مكتب حمودي

عقد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، اجتماعاً في مكتب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي.

وقال مصدر سياسي، لـ السومرية نيوز، إن "الإطار التنسيقي بدأ اجتماعاً في مكتب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي".



وبين المصدر، أن الاجتماع "بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

