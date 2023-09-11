أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الاثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق متهم اقدم على سكب مادة الـ(تيزاب) على صديقه والتي أدت إلى حرق وجهه وجسمه وصلت فيها نسبة التشوهات إلى 100%.".

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المتهم اقدم على سكب مادة حارقة (تيزاب) على وجه وجسم شاب من مواليد 2000 بسبب مزاحمته على العمل بحسب أقواله".



وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة 406 / 1 / أ/ ب/31 من قانون العقوبات".