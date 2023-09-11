مصرع شاب واصابة اثنين اخرين بحادث سير في البصرة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "شابا لقي مصرعه وأصيب اثنين اخرين بجروح جراء حادث اصطدام دراجتهم بمركبة نوع (بيك اب) قرب سيطرة الطرق الخارجية في ناحية سفوان جنوب غرب محافظة البصرة".وأضاف، انه "تم نقل المصابين الى مستشفى الزبير لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".