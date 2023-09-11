بالصور من النجف.. بدء مراسم ذكرى وفاة الرسول

تنشر السومرية نيوز، صوراً لمرقد الإمام علي (ع) في محافظة النجف وهو يشهد بدء مراسم ذكرى وفاة الرسول (ص).

وشهد المرقد ايقاد الاضواء الحمر ايذاناً ببدء مراسم ذكرى وفاة الرسول (ص) إذ تقام سنوياً المراسم داخل المرقد. وباشرت العتبة العلوية، اليوم الاثنين، بنشر اللافتات السوداء الخاصة بوفاة الرسول (ص) ضمن الاستعدادات الجارية لاستقبال الزائرين الوافدين.